ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 29.12.2025
54 Min.Folge vom 29.12.2025

Karl Farkas ist vielleicht die prägendste Figur des Wiener Nachkriegskabaretts mit seinem legendären "Simpl" gewesen. Von Anfang an war er auch kabarettistisch im ORF unterwegs und lieferte bis zu seinem Tod 1971 regelmäßig die "Bilanzen der Saison" sowie die "Bilanz des Jahres". Diese von 1957 war seine allererste Jahresbilanz. Bildquelle: ORF

