Staffel 1Folge 1
Bilanz des Jahres
Folge 1: Bilanz des Jahres 1957
54 Min.
Karl Farkas ist vielleicht die prägendste Figur des Wiener Nachkriegskabaretts mit seinem legendären "Simpl" gewesen. Von Anfang an war er auch kabarettistisch im ORF unterwegs und lieferte bis zu seinem Tod 1971 regelmäßig die "Bilanzen der Saison" sowie die "Bilanz des Jahres". Diese von 1957 war seine allererste Jahresbilanz. Bildquelle: ORF
Bilanz des Jahres
