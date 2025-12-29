Staffel 1Folge 1vom 29.12.2025
Bilanzen der LiebeJetzt kostenlos streamen
Bilanzen von Karl Farkas
Folge 1: Bilanzen der Liebe
54 Min.Folge vom 29.12.2025
ORFIII zeigt die beliebtesten und lustigsten Sketche rund um das Ensemble von Karl Farkas. In dieser Folge legen wir den Schwerpunkt auf das Thema Liebe und Beziehung. Ob Maxi Böhm als Einbrecher auf der Flucht vor Cissy Kraner als verzweifelte Geschiedene oder Ossy Kolmann als liebestoller Schauspieler, der von seinem gehörnten Regisseur Karl Farkas in flagranti erwischt wird, Liebe und Leidenschaft stehen im Mittelpunkt dieser Best of Folge. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bilanzen von Karl Farkas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0