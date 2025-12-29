Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bilanzen von Karl Farkas

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 29.12.2025
Folge 1: Bilanzen der Liebe

54 Min.Folge vom 29.12.2025

ORFIII zeigt die beliebtesten und lustigsten Sketche rund um das Ensemble von Karl Farkas. In dieser Folge legen wir den Schwerpunkt auf das Thema Liebe und Beziehung. Ob Maxi Böhm als Einbrecher auf der Flucht vor Cissy Kraner als verzweifelte Geschiedene oder Ossy Kolmann als liebestoller Schauspieler, der von seinem gehörnten Regisseur Karl Farkas in flagranti erwischt wird, Liebe und Leidenschaft stehen im Mittelpunkt dieser Best of Folge. Bildquelle: ORF

ORF III

