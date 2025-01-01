Billig bis tödlich - den Fälschern auf der Spur
Billig bis tödlich - den Fälschern auf der Spur
Der Markt für Fälschungen wächst rasant – am häufigsten betroffen sind Markenmode und Accessoires, am gefährlichsten jedoch Medikamente. Der Handel mit gefälschten Arzneien ist inzwischen profitabler als das Drogengeschäft. Die investigative Dokumentation verfolgt den Weg dieser Fakes, enthüllt undercover Produktionsstätten und kriminelle Netzwerke und zeigt mithilfe von Labortests: Viele der Produkte sind gesundheitsschädlich, einige sogar lebensbedrohlich.
