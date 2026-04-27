Bio-Label mit BeigeschmackJetzt kostenlos streamen
Bio-Label mit Beigeschmack
Folge 1: Bio-Label mit Beigeschmack
Das Label wirkt harmlos und verspricht das Beste – doch ist es mehr als Fassade? Die Reportage blickt hinter die Bio-Marke "Lebe Gesund" und beleuchtet eine religiös geprägte Bewegung mit weit verzweigtem Netzwerk und ideologischen Strukturen. Wie konnte ein streng organisiertes System über Jahrzehnte wirtschaftlich erfolgreich sein und zugleich weitgehend unsichtbar bleiben – unter dem Deckmantel von Bio, Nachhaltigkeit und Spiritualität? Die Recherche folgt persönlichen Schicksalen, zeigt wirtschaftliche Verflechtungen und gibt Einblick in eine Gemeinschaft, die sich machtlos fühlt. Zugleich werden Strukturen und Verbindungen analysiert, die ein enges Geflecht aus Organisationen erkennen lassen, das im Verborgenen wirkt. Bildquelle: ORF/ZDF
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