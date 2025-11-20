Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Birgit Denk & die Novaks

Birgit Denk & die Novaks: Kabarettlieder der 50er

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 20.11.2025
Birgit Denk & die Novaks: Kabarettlieder der 50er

Birgit Denk & die Novaks: Kabarettlieder der 50erJetzt kostenlos streamen

Birgit Denk & die Novaks

Folge 2: Birgit Denk & die Novaks: Kabarettlieder der 50er

53 Min.Folge vom 20.11.2025

Sie waren die Stars der heimischen Kabarettszene der 50er- und 60er-Jahre: Georg Kreisler, Hugo Wiener, Cissy Kraner, Helmut Qualtinger, Hermann Leopoldi und Gerhard Bronner. Viele der bekanntesten Stücke sind heute aktueller denn je - umso erfreulicher, dass Dialektsängerin Birgit Denk und ihre Band, die Novaks, das musikalische Familiensilber der Stadt Wien polieren und in die Gegenwart holen. Vom "Bundesbahn-Blues" bis zum "Vorderzahn" präsentiert Birgit Denk im Stadtsaal Wien eine humorvolle Revue, die ihresgleichen sucht. Ein lustvoll musikalischer Abend zwischen scheinbar vergangener Wiener Weinseligkeit, Schmähführerei und entlarvtem Kleinbürgertum. Um mit Karl Farkas zu sprechen: "Schauen sie sich das an!" Bildquelle: ORF/FotoHUTT/Martin Hüttler

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Birgit Denk & die Novaks
ORF III
Birgit Denk & die Novaks

Birgit Denk & die Novaks

Alle 1 Staffeln und Folgen