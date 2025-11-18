Der heilige Krieg des WassersJetzt kostenlos streamen
Folge 11: Der heilige Krieg des Wassers
23 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Vanica von der Dark Triad schafft es, in das Schloss von Heart einzudringen. Dort will sie Prinzessin Lolopechika bekämpfen, während ihr Handlanger Robero die anderen Frauen in Schach hält. Außerdem werden durch ihre Magie alle Dark Disciples, die bereits besiegt wurden, wieder zum Leben erweckt ...
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA