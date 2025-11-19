Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Ordensführer Yami Sukehiro

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 12vom 19.11.2025
Ordensführer Yami Sukehiro

Ordensführer Yami SukehiroJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 12: Ordensführer Yami Sukehiro

23 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Nero wendet einen Versiegelungszauber an, um Vanicas magische Kraft einzusperren. Doch der Teufel Megicula übernimmt die Kontrolle und kann ausbrechen. Anderenorts kämpft Yami weiterhin gegen Dante. Da sich sein Gegner endlos regenerieren kann, muss sich der Ordensführer des Schwarzen Stiers schnell etwas einfallen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
ProSieben MAXX
Black Clover

Black Clover

Alle 1 Staffeln und Folgen