Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Ferne Zukunft

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 16vom 25.11.2025
Ferne Zukunft

Ferne ZukunftJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 16: Ferne Zukunft

23 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Asta kämpft mit dem Teufel, von dem er seine Kraft hat. Um ihn zu kontrollieren und das volle Potential seiner Fähigkeiten ausschöpfen zu können, muss Asta den Teufel besiegen und mit ihm einen Vertrag eingehen. Doch der junge Kämpfer hat einen anderen Vorschlag ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
ProSieben MAXX
Black Clover

Black Clover

Alle 1 Staffeln und Folgen