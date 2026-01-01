Ein einfacher Feuerball und ein wilder BlitzJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 44: Ein einfacher Feuerball und ein wilder Blitz
23 Min.Ab 12
Yami wird in einem Zimmer des Meerestempels eingeschlossen, während der Rest der Ordensmitglieder auf einen gefürchteten Magier trifft. Kann sich die Truppe auch ohne Yamis Kräfte behaupten?
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Copyrights:© Crunchyroll SA