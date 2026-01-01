Black Clover
Folge 24: Ein erbitterter Kampf
23 Min.Ab 12
Das Auswahlturnier für den Orden der Royal Knights nimmt an Fahrt auf. Nachdem Astas Team das erste Duell für sich entscheiden konnte, tritt im nächsten Kampf Magna gemeinsam mit Sol und Mimosas Bruder Kirsch an. Nach einer erbitterten Schlacht müssen außerdem Finral und Leopold gegen ihre ersten Gegner bestehen, während Langris in seinem Antrittsduell demonstrieren kann, wie mächtig seine Magie wirklich ist.
Black Clover
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA