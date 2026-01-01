Zum Inhalt springenBarrierefrei
Black Clover

Staffel 2Folge 25
Folge 25: Magier X

23 Min.

Nachdem Langris die Zuschauer des Turniers mit seinem Können beeindruckt hat, steht der nächste Kampf an. Dort nimmt der mysteriöse "Magier X" Teil, der sich jedoch schon bald als ein bekanntes Gesicht entpuppt: Es handelt sich um Rill Boismortier, den Anführer des Azurfarbenen Rehs. Als die Schlacht beginnt, gerät dieser bereits nach wenigen Augenblicken in eine ausweglose Situation, in der er auf die unglaubliche Kraft seiner Gemäldemagie zurückgreifen muss.

