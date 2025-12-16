Zum Inhalt springenBarrierefrei
Astas Team hat es in die nächste Runde geschafft, und nun stehen sich Finral und Langris in der Arena gegenüber. Während die Mitglieder des Schwarzen Stiers allesamt zu ihrem Freund halten, ist Langris davon überzeugt, leichtes Spiel mit seinem Bruder zu haben. Finral schafft es jedoch immer wieder, die Angriffe auf den Kristall seines Teams abzuwehren und seinen Gegner so zu demütigen. Der Kampf entscheidet sich schließlich in einem finalen Duell zwischen den beiden Rivalen.

