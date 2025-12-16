Black Clover
Folge 30: Das Leben eines Mannes
23 Min.Ab 12
Nach dem Kampf gegen Finral steht Langris kurz davor, seinem am Boden liegenden Bruder den Todesstoß zu versetzen. Weil Asta, Magna und Luck dazwischengehen, richtet der arrogante Magier seine Wut jedoch auf die drei Ritter des Schwarzen Stiers. Der Magierkönig beschließt daraufhin, das Halbfinale des Auswahlturniers vorzuziehen und lässt Astas Team gegen Langris Team antreten - während Finral um sein Leben kämpft.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Black Clover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA