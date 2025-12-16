Black Clover
Folge 39: Chaotischer Magiekampf
23 Min.Ab 12
Gauche, Grey und Gordon versuchen weiterhin, ihr Hauptquartier vor dem Angriff des Kalten Auges der Weißen Nacht zu schützen. Als die Lage immer aussichtsloser wird, erscheint plötzlich ein mysteriöser Magier, der mithilfe seiner Zauber das Gebäude zu kontrollieren scheint. Der seltsame Mann schlägt sich auf die Seite des Schwarzen Stiers und holt mit seinen mächtigen Fähigkeiten zum Gegenschlag aus.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Copyrights:© Crunchyroll SA