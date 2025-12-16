Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Der König der Magier gegen den Anführer des Kalten Auges der Weißen Nacht

Crunchy RollStaffel 2Folge 41
Der König der Magier gegen den Anführer des Kalten Auges der Weißen Nacht

Der König der Magier gegen den Anführer des Kalten Auges der Weißen NachtJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 41: Der König der Magier gegen den Anführer des Kalten Auges der Weißen Nacht

23 Min.Ab 12

Während die Royal Knights ihren Angriff auf das Kalte Auge der Weißen Nacht fortführen, verarbeiten die Mitglieder des Schwarzen Stiers den Anschlag auf ihr Hauptquartier. Dabei lernen sie das wahre Ausmaß von Henrys Krankheit kennen. Yami wartet indes darauf, dass Vangeance sich endlich zu ihm begibt und Julius Novachrono, der König der Magier, erfährt von einem bitterlichen Verrat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchy Roll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen