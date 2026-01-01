Gegen dich verliere ich auf keinen FallJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 49: Gegen dich verliere ich auf keinen Fall
23 Min.Ab 12
Im Hauptquartier stehen Asta und Mimosa ihren besessenen Freunden Yuno, Klaus und Hamon gegenüber. Während die Elfen zum Angriff übergehen, bleibt den beiden Royal Knights nichts anderes übrig, als um ihr Leben zu kämpfen. Als Klaus und Hamon jedoch damit beginnen, ihre magischen Fähigkeiten miteinander zu kombinieren, sieht es für Asta und Mimosa schlecht aus - bis sie unerwartet Hilfe erhalten.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA