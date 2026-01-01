Die Menschen im Dorf am Ende der WeltJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 50: Die Menschen im Dorf am Ende der Welt
23 Min.Ab 12
Nach dem Kampf gegen Yuno und Asta ruft Licht die restlichen Elfen zusammen, um gemeinsam mit ihnen die Hauptstadt der Menschen zu attackieren. Die übriggebliebenen Royal Knights sammeln sich indes, um ihre Feinde zu verfolgen. Währenddessen werden die Bewohner des kleinen Dorfs Hage ebenfalls angegriffen und müssen sich gegen einen elfischen Magier verteidigen.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
