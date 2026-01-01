Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Die Menschen im Dorf am Ende der Welt

CrunchyrollStaffel 2Folge 50
Die Menschen im Dorf am Ende der Welt

Die Menschen im Dorf am Ende der WeltJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 50: Die Menschen im Dorf am Ende der Welt

23 Min.Ab 12

Nach dem Kampf gegen Yuno und Asta ruft Licht die restlichen Elfen zusammen, um gemeinsam mit ihnen die Hauptstadt der Menschen zu attackieren. Die übriggebliebenen Royal Knights sammeln sich indes, um ihre Feinde zu verfolgen. Währenddessen werden die Bewohner des kleinen Dorfs Hage ebenfalls angegriffen und müssen sich gegen einen elfischen Magier verteidigen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchyroll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen