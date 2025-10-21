Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Rettungsaktion

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 43vom 21.10.2025
Rettungsaktion

RettungsaktionJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 43: Rettungsaktion

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

In Lehart soll die Hinrichtung von Nero und Marie stattfinden. Zahlreiche Anhänger der Teufelsverbanner versammeln sich, um das Urteil zu bezeugen. Die Mitglieder des Schwarzen Stiers und anderer Ritterorden sind verdeckt vor Ort, um ihre Freunde aus den Fängen der Fanatiker zu befreien.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
ProSieben MAXX
Black Clover

Black Clover

Alle 1 Staffeln und Folgen