Black Clover
Folge 43: Rettungsaktion
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
In Lehart soll die Hinrichtung von Nero und Marie stattfinden. Zahlreiche Anhänger der Teufelsverbanner versammeln sich, um das Urteil zu bezeugen. Die Mitglieder des Schwarzen Stiers und anderer Ritterorden sind verdeckt vor Ort, um ihre Freunde aus den Fängen der Fanatiker zu befreien.
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA