ProSieben MAXXStaffel 3Folge 47vom 27.10.2025
Asta und seine Freunde versammeln sich in der Hauptstadt, um Julius von ihrem Zusammentreffen mit den Teufelsanbetern zu berichten. Der König der Magier macht es sich zur Aufgabe, die Diskriminierung der Menschen ohne Magie zu stoppen und bittet Secre, ihm dabei zu helfen. Finral, Yami und die anderen machen sich derweil auf den Weg ins Königreich Heart.

