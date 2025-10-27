Black Clover
Folge 47: Zwei gesuchte Dinge
23 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Asta und seine Freunde versammeln sich in der Hauptstadt, um Julius von ihrem Zusammentreffen mit den Teufelsanbetern zu berichten. Der König der Magier macht es sich zur Aufgabe, die Diskriminierung der Menschen ohne Magie zu stoppen und bittet Secre, ihm dabei zu helfen. Finral, Yami und die anderen machen sich derweil auf den Weg ins Königreich Heart.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Black Clover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: Crunchyroll SA