Black Clover

Staffel 3Folge 51vom 31.10.2025
Folge 51: Die Auserwählten

23 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Der Kampf im Königreich Spade rückt immer näher. Julius ruft die Ordensführer zusammen, um zu besprechen, wer am Training im Königreich Heart teilnehmen soll. Außerdem findet die Ordensverleihung für die Kriegsdienste im Kampf gegen das Kalte Auge der Weißen Nacht statt, bei der auch Yuno ausgezeichnet wird.

