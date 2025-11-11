Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Der Abgesandte des Königreichs Spade

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 6vom 11.11.2025
Der Abgesandte des Königreichs Spade

Der Abgesandte des Königreichs SpadeJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 6: Der Abgesandte des Königreichs Spade

23 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Yuno kommt in seinem Heimatdorf Hage an und trifft auf den mysteriösen Ralph aus Spade. Dieser hält eine schockierende Nachricht für den Magier bereit und gewährt ihm einen Einblick in seine Vergangenheit.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
ProSieben MAXX
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen