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Blackout

Blackout (1/6)

ORF1Staffel 1Folge 7vom 15.08.2026
Blackout (1/6)

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Blackout

Folge 7: Blackout (1/6)

47 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Plötzlich steht ganz Europa still: Strom, Internet und Telefon fallen aus, Züge bleiben liegen – 500 Millionen Menschen sind im Dunkeln gefangen. Krisenstabsleiterin Frauke Michelsen sorgt sich um ihre beiden Töchter, die allein im Zug unterwegs sind. Während Hilfsmaßnahmen anlaufen, macht Hacker Pierre Manzano eine brisante Entdeckung: Die Stromzähler wurden manipuliert. Besetzung: Moritz Bleibtreu (Pierre Manzano) Marie Leuenberger (Frauke Michelsen) Herbert Knaup (Reinhard Severin) Claudio Caiolo (Carlo Bandoni) Francis Fulton-Smith (Roman Kantor) Stephan Kampwirth (Veit Rhees) Regie: Lancelot von Naso Bildquelle: ORF/Pro 7/Joyn/Gordon Timpen; ORF/Pro 7/Joyn/Christoph Köstlin

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