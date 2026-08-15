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Blackout

Blackout (2/6)

ORF1Staffel 1Folge 8vom 15.08.2026
Blackout (2/6)

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Blackout

Folge 8: Blackout (2/6)

46 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Seit 17 Stunden ist Europa ohne Strom und die Lage eskaliert. Plünderungen nehmen zu, die Trinkwasserversorgung gerät ins Wanken, in den Krankenhäusern reichen die Notstromaggregate nur noch drei Tage. Während Frauke Michelsen um ihre Kinder bangt, wird Hacker Pierre Manzano zum Experten. Seine Erkenntnis ist alarmierend: Die manipulierten Smartmeter waren erst der Anfang. Besetzung: Moritz Bleibtreu (Pierre Manzano) Marie Leuenberger (Frauke Michelsen) Herbert Knaup (Reinhard Severin) Heiner Lauterbach (Jürgen Hardtland) Francis Fulton-Smith (Roman Kantor) Hannah Hoekstra (Lauren Shannon) Carlos Leal (François Bollard) Richard Sammel (Bundeskanzler Kessler) Regie: Oliver Rihs Bildquelle: ORF/ProSieben/Joyn/Gordon Timpen

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