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Blackout

Blackout (3/6)

ORF1Staffel 1Folge 9vom 15.08.2026
Blackout (3/6)

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Blackout

Folge 9: Blackout (3/6)

50 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Drei Tage ohne Strom lassen die öffentliche Ordnung kollabieren. Frauke bittet ihren Ex-Mann Axel, nach den verschwundenen Töchtern zu suchen. Hacker Pierre Manzano gelingt mit Journalistin Lauren die Flucht vor der Polizei. Er vermutet einen ehemaligen Mitstreiter hinter dem Blackout – doch bevor er mehr erzählen kann, geraten die beiden mitten in eine brutale Straßenschlacht. Besetzung: Moritz Bleibtreu (Pierre Manzano) Marie Leuenberger (Frauke Michelsen) Herbert Knaup (Reinhard Severin) Barry Atsma (Axel Kjaer) Heiner Lauterbach (Jürgen Hardtland) Francis Fulton-Smith (Roman Kantor) Hannah Hoekstra (Lauren Shannon) Regie: Lancelot von Naso Bildquelle: ORF/Pro 7/Joyn/Gordon Timpen

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