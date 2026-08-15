Blackout
Folge 9: Blackout (3/6)
Drei Tage ohne Strom lassen die öffentliche Ordnung kollabieren. Frauke bittet ihren Ex-Mann Axel, nach den verschwundenen Töchtern zu suchen. Hacker Pierre Manzano gelingt mit Journalistin Lauren die Flucht vor der Polizei. Er vermutet einen ehemaligen Mitstreiter hinter dem Blackout – doch bevor er mehr erzählen kann, geraten die beiden mitten in eine brutale Straßenschlacht. Besetzung: Moritz Bleibtreu (Pierre Manzano) Marie Leuenberger (Frauke Michelsen) Herbert Knaup (Reinhard Severin) Barry Atsma (Axel Kjaer) Heiner Lauterbach (Jürgen Hardtland) Francis Fulton-Smith (Roman Kantor) Hannah Hoekstra (Lauren Shannon) Regie: Lancelot von Naso Bildquelle: ORF/Pro 7/Joyn/Gordon Timpen
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