BLAULICHT
Folge 5: Auf der Jagd nach den Ku'damm-Rasern
Folge vom 04.02.2026Ab 12
Das Problem der illegalen Autorennen auf Deutschlands Straßen dominiert nicht nur die Nachrichtenschlagzeilen, sondern kostet auch Unschuldige das Leben. Unter dem Motto „No Risk - No Fun“ verwandeln die gefährlichen Adrenalinjunkies die Straße in der Innenstadt in eine Rennbahn. Und zwar scheinbar ohne Rücksicht auf Verluste. Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen einer nach außen abgeschotteten Szene und zeigt das wahre Gesicht der halsbrecherischen Raser.
Genre:Krimi, Dokumentation
12