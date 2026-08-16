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Blaze und die Monster-Maschinen

Das Dracheninsel-Duell

NickelodeonFolge vom 16.08.2026
Das Dracheninsel-Duell

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Blaze und die Monster-Maschinen

Folge vom 16.08.2026: Das Dracheninsel-Duell

21 Min.Folge vom 16.08.2026

Blaze muss beim Dracheninsel-Rennen gegen Crusher antreten, der wie üblich schummelt. Diesmal sperrt er Blaze vor dem Start in eine dunkle Höhle. AJ muss ihn nun findet und befreien, damit Blaze noch zum Rennen antreten kann.

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