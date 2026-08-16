Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 16.08.2026: Das Dracheninsel-Duell
21 Min.Folge vom 16.08.2026
Blaze muss beim Dracheninsel-Rennen gegen Crusher antreten, der wie üblich schummelt. Diesmal sperrt er Blaze vor dem Start in eine dunkle Höhle. AJ muss ihn nun findet und befreien, damit Blaze noch zum Rennen antreten kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 1-9: Nickelodeon Germany