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Blaze und die Monster-Maschinen

Der Rennwagen-Superstar

NickelodeonFolge vom 16.08.2026
Der Rennwagen-Superstar

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Blaze und die Monster-Maschinen

Folge vom 16.08.2026: Der Rennwagen-Superstar

21 Min.Folge vom 16.08.2026

Blaze und AJ besuchen eine Stadt voller Rennwagen, in der jeder gerne schnell fährt! Als ein hochnäsiges Auto namens Speedrick alle anderen Rennfahrer einfängt, muss sich Blaze in einen superschnellen Rennwagen verwandeln, um seine neuen Freunde zu befreien.

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