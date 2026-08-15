Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 15.08.2026: Der T-Rex Notfall
22 Min.Folge vom 15.08.2026
Blaze und Zeg haben Dino-Freunde, denen sie bei einem Besuch ihre Roboterkräfte vorführen. Dazu reisen sie ins Dinosauriertal. Dort stoßen sie auf drei kleine Tyrannosaurus-Babys, die sie sicher nach Hause bringen müssen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 1-9: Nickelodeon Germany