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Blaze und die Monster-Maschinen

Der T-Rex Notfall

NickelodeonFolge vom 15.08.2026
Der T-Rex Notfall

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Blaze und die Monster-Maschinen

Folge vom 15.08.2026: Der T-Rex Notfall

22 Min.Folge vom 15.08.2026

Blaze und Zeg haben Dino-Freunde, denen sie bei einem Besuch ihre Roboterkräfte vorführen. Dazu reisen sie ins Dinosauriertal. Dort stoßen sie auf drei kleine Tyrannosaurus-Babys, die sie sicher nach Hause bringen müssen.

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