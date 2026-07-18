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Blaze und die Monster-Maschinen

Das Goldene Geschenk

NickelodeonFolge vom 18.07.2026
Das Goldene Geschenk

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Blaze und die Monster-Maschinen

Folge vom 18.07.2026: Das Goldene Geschenk

21 Min.Folge vom 18.07.2026

Blaze und AJ sind im Rennen um das "Goldene Geschenk". Auch ihre engsten Freunde Zegg, Darington, Stripes, Watts und Gabby sind im Wettbewerb dabei. Doch um zu gewinnen, müssen sie erst mal an Crusher und seinen neusten Mogeleien vorbeikommen.

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