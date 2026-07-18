Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 18.07.2026: Das Goldene Geschenk
21 Min.Folge vom 18.07.2026
Blaze und AJ sind im Rennen um das "Goldene Geschenk". Auch ihre engsten Freunde Zegg, Darington, Stripes, Watts und Gabby sind im Wettbewerb dabei. Doch um zu gewinnen, müssen sie erst mal an Crusher und seinen neusten Mogeleien vorbeikommen.
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Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 5-6, Season 8-9: Nickelodeon Germany