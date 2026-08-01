Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 01.08.2026: Das Schnee-Spektakel
20 Min.Folge vom 01.08.2026
Der liebevolle sprechende Monstertruck erlebt mit seinem Fahrer und besten Freund, der achtjährige AJ, erleben in ihrer Heimatstadt Axle City viele spannende und aufregende Abenteuer. Hilfe bekommen sie gelegentlich von der neunjährigen Gabby.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5-9: Nickelodeon Germany