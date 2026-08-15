Der Schatz des zerbrochenen SchlüsselsJetzt kostenlos streamen
Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 15.08.2026: Der Schatz des zerbrochenen Schlüssels
22 Min.Folge vom 15.08.2026
Im allerersten Blaze-Musical gehen Blaze, AJ, Crusher und Pickle auf ein wagemutiges Abenteuer, um die Teile des zerbrochenen Schlüssels zu finden, und einen geheimen Schatz zu bergen.
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Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 1-9: Nickelodeon Germany