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Blaze und die Monster-Maschinen

Der Schatz des zerbrochenen Schlüssels

NickelodeonFolge vom 15.08.2026
Der Schatz des zerbrochenen Schlüssels

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Blaze und die Monster-Maschinen

Folge vom 15.08.2026: Der Schatz des zerbrochenen Schlüssels

22 Min.Folge vom 15.08.2026

Im allerersten Blaze-Musical gehen Blaze, AJ, Crusher und Pickle auf ein wagemutiges Abenteuer, um die Teile des zerbrochenen Schlüssels zu finden, und einen geheimen Schatz zu bergen.

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