Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 16.08.2026: Rettungsschwimmer Blaze
21 Min.Folge vom 16.08.2026
Blaze und AJ sind auf einer Mission, um Rettungsschwimmer zu werden. Aber es sind vier waghalsige Rettungsaktionen nötig, um ihr offizielles Rettungsschwimmer-Abzeichen zu erhalten, und nur die mutigsten Monstertrucks haben das Zeug dazu.
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Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 1-9: Nickelodeon Germany