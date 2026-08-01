Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blaze und die Monster-Maschinen

Im Video-Spiele-Land, Teil 2 (Ein Monster-Maschinen-Spezial, Teil 2)

NickelodeonFolge vom 01.08.2026
Im Video-Spiele-Land, Teil 2 (Ein Monster-Maschinen-Spezial, Teil 2)

Im Video-Spiele-Land, Teil 2 (Ein Monster-Maschinen-Spezial, Teil 2)Jetzt kostenlos streamen

Blaze und die Monster-Maschinen

Folge vom 01.08.2026: Im Video-Spiele-Land, Teil 2 (Ein Monster-Maschinen-Spezial, Teil 2)

21 Min.Folge vom 01.08.2026

Willkommen im Videospiele-Land! Blaze und Crusher geraten in eine magische Maschine und müssen vier epische Level meistern, um nach Hause zurückzukehren. Sind sie der Herausforderung gewachsen? Oder endet dieses Abenteuer mit einem Game Over?

Alle verfügbaren Folgen