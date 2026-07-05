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Gefängniswärter aus Wien-Josefstadt über Missstände in Haft: "Insassen haben mehr Rechte als Beamte“ | BLICKWECHSEL

ServusTVStaffel 1Folge 3vom 05.07.2026
Gefängniswärter aus Wien-Josefstadt über Missstände in Haft: "Insassen haben mehr Rechte als Beamte“ | BLICKWECHSEL

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Folge 3: Gefängniswärter aus Wien-Josefstadt über Missstände in Haft: "Insassen haben mehr Rechte als Beamte“ | BLICKWECHSEL

37 Min.Folge vom 05.07.2026

Bis zu 10 Straftäter in einer kleinen Zelle mit einer Toilette: Das ist derzeit Alltag in Österreichs überbelegten Gefängnissen. Michael Ditz ist Personalvertreter und Nachtdienstkommandant in einer der bekanntesten Haftanstalten des Landes, Wien-Josefstadt. Im Interview berichtet er schonungslos von der schwierigen Situation für das Personal, den kulturellen Problemen durch den hohen Ausländeranteil und wünscht sich, dass Richter härter Strafen würden.

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