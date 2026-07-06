AfD-Parteitag: Verhindern linke Demonstranten die Demokratie? | BLICKWECHSELJetzt kostenlos streamen
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Folge 4: AfD-Parteitag: Verhindern linke Demonstranten die Demokratie? | BLICKWECHSEL
8 Min.Folge vom 06.07.2026
Parteien müssen laut Gesetz Parteitage abhalten - das gilt auch für die AfD. Linke und Linksextreme haben am Wochenende versucht, den AfD-Parteitag in Erfurt zu verhindern. Dabei haben die Demonstranten auch Journalisten von Apollo News angegriffen. Deutschland 2026: Verteidigt man SO die Demokratie? Oder sind die Demonstranten am besten Weg, unsere politische Ordnung dabei selbst zu erschüttern?
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