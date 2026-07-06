Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

AfD-Parteitag: Verhindern linke Demonstranten die Demokratie? | BLICKWECHSEL

ServusTVStaffel 1Folge 4vom 06.07.2026
AfD-Parteitag: Verhindern linke Demonstranten die Demokratie? | BLICKWECHSEL

AfD-Parteitag: Verhindern linke Demonstranten die Demokratie? | BLICKWECHSELJetzt kostenlos streamen

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

Folge 4: AfD-Parteitag: Verhindern linke Demonstranten die Demokratie? | BLICKWECHSEL

8 Min.Folge vom 06.07.2026

Parteien müssen laut Gesetz Parteitage abhalten - das gilt auch für die AfD. Linke und Linksextreme haben am Wochenende versucht, den AfD-Parteitag in Erfurt zu verhindern. Dabei haben die Demonstranten auch Journalisten von Apollo News angegriffen. Deutschland 2026: Verteidigt man SO die Demokratie? Oder sind die Demonstranten am besten Weg, unsere politische Ordnung dabei selbst zu erschüttern?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin
ServusTV
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

Alle 1 Staffeln und Folgen