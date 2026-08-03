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BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

Vor Ort in Ceuta: Waffen, Wut und Widerstand

ServusTVStaffel 1Folge 6vom 03.08.2026
Vor Ort in Ceuta: Waffen, Wut und Widerstand

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Folge 6: Vor Ort in Ceuta: Waffen, Wut und Widerstand

10 Min.Folge vom 03.08.2026

Ceuta nach dem Massen-Ansturm: Die Krise ist noch lange nicht vorbei. Die Grenze ist wieder geschlossen, doch die Situation ist weiterhin angespannt. Noch immer befinden sich Tausende illegale Migranten in Ceuta. Die Einwohner leben in Sorge vor einem neuen Ansturm. ServusTV berichtet direkt aus der spanischen Exklave.

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