Vor Ort in Ceuta: Waffen, Wut und WiderstandJetzt kostenlos streamen
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Folge 6: Vor Ort in Ceuta: Waffen, Wut und Widerstand
10 Min.Folge vom 03.08.2026
Ceuta nach dem Massen-Ansturm: Die Krise ist noch lange nicht vorbei. Die Grenze ist wieder geschlossen, doch die Situation ist weiterhin angespannt. Noch immer befinden sich Tausende illegale Migranten in Ceuta. Die Einwohner leben in Sorge vor einem neuen Ansturm. ServusTV berichtet direkt aus der spanischen Exklave.
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