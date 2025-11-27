Ukraine-Krieg: Wer zahlt die Rechnung?Jetzt kostenlos streamen
Folge 35: Ukraine-Krieg: Wer zahlt die Rechnung?
36 Min.Folge vom 27.11.2025
Politikwissenschaftler Ralph Schöllhammer beleuchtet die jetzige Lage in Russland und der Ukraine. Er sieht Hoffnung auf Waffenstillstand und warnt vor Wiederaufbaukosten und Europas USA-Abhängigkeit.
