ServusTVStaffel 3Folge 35vom 27.11.2025
Folge 35: Ukraine-Krieg: Wer zahlt die Rechnung?

36 Min.Folge vom 27.11.2025

Politikwissenschaftler Ralph Schöllhammer beleuchtet die jetzige Lage in Russland und der Ukraine. Er sieht Hoffnung auf Waffenstillstand und warnt vor Wiederaufbaukosten und Europas USA-Abhängigkeit.

ServusTV
