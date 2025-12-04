BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 04.12.Jetzt kostenlos streamen
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin
Folge 36: BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 04.12.
47 Min.Folge vom 04.12.2025
Diese Woche mit folgenden Themen: Kein Ende der Angstmache - ist Covid gefährlicher als Krebs? | Wenn Glaube politisch wird: Kirchen schließen AfD-Mitglieder aus | Als Baby schon divers? Aufregung um fünf Geschlechter im Eltern-Kind-Pass | Streit am Berg: Obertauern verbannt Skitourengeher von der Piste
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0