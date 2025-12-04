Zum Inhalt springenBarrierefrei
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 04.12.

Staffel 3Folge 36vom 04.12.2025
47 Min.Folge vom 04.12.2025

Diese Woche mit folgenden Themen: Kein Ende der Angstmache - ist Covid gefährlicher als Krebs? | Wenn Glaube politisch wird: Kirchen schließen AfD-Mitglieder aus | Als Baby schon divers? Aufregung um fünf Geschlechter im Eltern-Kind-Pass | Streit am Berg: Obertauern verbannt Skitourengeher von der Piste

