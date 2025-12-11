Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 11.12.

ServusTVStaffel 3Folge 37vom 11.12.2025
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 11.12.

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 11.12.Jetzt kostenlos streamen

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

Folge 37: BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 11.12.

55 Min.Folge vom 11.12.2025

Diese Woche mit folgenden Themen: Tod am Großglockner - kann ein Gericht klären, was im Schneesturm geschah? | Aus für Verbrenner-Aus: Kommt die Kehrtwende zu spät? | Im Deutschkurs nur zum Schein: Wie Flüchtlinge sich vor Arbeit drücken | Böser Kapitalismus, harmlose Türkenbelagerung: Schulbücher unter Ideologie-Verdacht | Sojawurst statt Sulz: Graz will vegetarisch werden

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin
ServusTV
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

Alle 1 Staffeln und Folgen