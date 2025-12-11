BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 11.12.Jetzt kostenlos streamen
Folge 37: BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 11.12.
55 Min.Folge vom 11.12.2025
Diese Woche mit folgenden Themen: Tod am Großglockner - kann ein Gericht klären, was im Schneesturm geschah? | Aus für Verbrenner-Aus: Kommt die Kehrtwende zu spät? | Im Deutschkurs nur zum Schein: Wie Flüchtlinge sich vor Arbeit drücken | Böser Kapitalismus, harmlose Türkenbelagerung: Schulbücher unter Ideologie-Verdacht | Sojawurst statt Sulz: Graz will vegetarisch werden
