BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 15.01.

ServusTVStaffel 4Folge 1vom 15.01.2026
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 15.01.

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 15.01.Jetzt kostenlos streamen

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

Folge 1: BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 15.01.

56 Min.Folge vom 15.01.2026

Diese Woche mit folgenden Themen: Weniger Steuern auf Lebensmittel - die nächste Mogelpackung der Regierung? | Trump will Grönland: Was sagen eigentlich die Grönländer dazu? | Nach Tod des Sektionschefs: Jetzt "ermitteln" die Abgeordneten | Einheimischentarife: Wie Tourismus-Orte gegen Brüsseler Verbote vorgehen | Netzwerk muslimischer Geschäftsleute:"Du darfst Muslim sein und deine Rolex mitbringen"

