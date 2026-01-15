BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 15.01.Jetzt kostenlos streamen
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin
Folge 1: BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 15.01.
56 Min.Folge vom 15.01.2026
Diese Woche mit folgenden Themen: Weniger Steuern auf Lebensmittel - die nächste Mogelpackung der Regierung? | Trump will Grönland: Was sagen eigentlich die Grönländer dazu? | Nach Tod des Sektionschefs: Jetzt "ermitteln" die Abgeordneten | Einheimischentarife: Wie Tourismus-Orte gegen Brüsseler Verbote vorgehen | Netzwerk muslimischer Geschäftsleute:"Du darfst Muslim sein und deine Rolex mitbringen"
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0