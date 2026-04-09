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BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 09.04.

ServusTVStaffel 4Folge 10vom 09.04.2026
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 09.04.

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Folge 10: BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin vom 09.04.

49 Min.Folge vom 09.04.2026

Diese Woche mit folgenden Themen: Wolf-Abschuss "ohne Jagdschein" - Straftat oder Selbstschutz? | Drogenfalle für Kinder: Wie Dealer gezielt Minderjährige in die Abhängigkeit treiben | 70 Jahre FPÖ: Warum die stimmenstärkste Partei weit weg vom Regieren ist

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