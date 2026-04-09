Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky: „Kickl kratzt an den Grundlagen unserer liberalen Demokratie“ | BLICKWECHSEL SpezialJetzt kostenlos streamen
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin
Folge 10: Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky: „Kickl kratzt an den Grundlagen unserer liberalen Demokratie“ | BLICKWECHSEL Spezial
33 Min.Folge vom 09.04.2026
70 Jahre nach der Gründung der FPÖ spricht Ex-Kanzler Franz Vranitzky in einem BLICKWECHSEL Spezial über seine Kritik an der Partei, seine Ablehnung einer Koalition mit den Freiheitlichen und die Rückgewinnung verlorener Wähler für die SPÖ, für die er jahrelang tätig war.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0