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Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky: „Kickl kratzt an den Grundlagen unserer liberalen Demokratie“ | BLICKWECHSEL Spezial

ServusTVStaffel 4Folge 10vom 09.04.2026
Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky: „Kickl kratzt an den Grundlagen unserer liberalen Demokratie“ | BLICKWECHSEL Spezial

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Folge 10: Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky: „Kickl kratzt an den Grundlagen unserer liberalen Demokratie“ | BLICKWECHSEL Spezial

33 Min.Folge vom 09.04.2026

70 Jahre nach der Gründung der FPÖ spricht Ex-Kanzler Franz Vranitzky in einem BLICKWECHSEL Spezial über seine Kritik an der Partei, seine Ablehnung einer Koalition mit den Freiheitlichen und die Rückgewinnung verlorener Wähler für die SPÖ, für die er jahrelang tätig war.

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