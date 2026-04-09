Franz Vranitzky: "Kickl kratzt an den Grundlagen unserer liberalen Demokratie" | BLICKWECHSEL SpezialJetzt kostenlos streamen
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Folge 10: Franz Vranitzky: "Kickl kratzt an den Grundlagen unserer liberalen Demokratie" | BLICKWECHSEL Spezial
33 Min.Folge vom 09.04.2026
70 Jahre nach der Gründung der FPÖ spricht Österreichs Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky in einem BLICKWECHSEL Spezial über seine Kritik an der Partei, seine Ablehnung einer Koalition mit den Freiheitlichen - und die Rückgewinnung verlorener Wähler für die SPÖ, für die er jahrelang politisch tätig war.
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