Gefahr auf der Alm: Wieder stirbt ein Mensch bei einer Kuhattacke. Wer trägt die Verantwortung?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 14: Gefahr auf der Alm: Wieder stirbt ein Mensch bei einer Kuhattacke. Wer trägt die Verantwortung?
16 Min.Folge vom 28.05.2026
Schon wieder eine tödliche Kuhattacke – diesmal in Osttirol. Eine Wanderin wird totgetrampelt, ihr Mann schwer verletzt. Wird die Gefahr unterschätzt und wer trägt die Verantwortung? Darüber spricht Katrin Prähauser mit Landwirt Siegfried Salchenegger.
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