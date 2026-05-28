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BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

Gefahr auf der Alm: Wieder stirbt ein Mensch bei einer Kuhattacke. Wer trägt die Verantwortung?

ServusTVStaffel 4Folge 14vom 28.05.2026
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Folge 14: Gefahr auf der Alm: Wieder stirbt ein Mensch bei einer Kuhattacke. Wer trägt die Verantwortung?

16 Min.Folge vom 28.05.2026

Schon wieder eine tödliche Kuhattacke – diesmal in Osttirol. Eine Wanderin wird totgetrampelt, ihr Mann schwer verletzt. Wird die Gefahr unterschätzt und wer trägt die Verantwortung? Darüber spricht Katrin Prähauser mit Landwirt Siegfried Salchenegger.

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