Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

Wieder tödliche Kuh-Attacke: Wer trägt die Verantwortung?

ServusTVStaffel 4Folge 14vom 28.05.2026
Wieder tödliche Kuh-Attacke: Wer trägt die Verantwortung?

Wieder tödliche Kuh-Attacke: Wer trägt die Verantwortung?Jetzt kostenlos streamen

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

Folge 14: Wieder tödliche Kuh-Attacke: Wer trägt die Verantwortung?

16 Min.Folge vom 28.05.2026

Schon wieder eine tödliche Kuhattacke – diesmal in Osttirol. Eine Wanderin wird totgetrampelt, ihr Mann schwer verletzt. Wird die Gefahr unterschätzt und wer trägt die Verantwortung? Darüber spricht Katrin Prähauser mit Landwirt Siegfried Salchenegger.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin
ServusTV
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

Alle 1 Staffeln und Folgen