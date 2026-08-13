Klima-Berichte: „Manche Panikmache ist absurd“ | BLICKWECHSELJetzt kostenlos streamen
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Folge 15: Klima-Berichte: „Manche Panikmache ist absurd“ | BLICKWECHSEL
31 Min.Folge vom 13.08.2026
Österreich stöhnt unter der Hitze. Kranke leiden in überhitzten Spitälern, ältere Menschen in Pflegeheimen. Dabei wissen wir seit Jahrzehnten: Es wird wärmer. Warum sind wir darauf immer noch so schlecht vorbereitet? Sind Klimaanlagen verwerflich? Und: Was bezwecken Panik-Schlagzeilen in den Medien - wollen sie uns Angst machen oder gar erziehen? In einem BLICKWECHSEL Spezial spricht Katrin Prähauser darüber mit ServusTV-Meteorologe Matthias Markel.
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