"Das Urteil ist ein Freibrief für die Täter": Jetzt spricht Annas MutterJetzt kostenlos streamen
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin
Folge 8: "Das Urteil ist ein Freibrief für die Täter": Jetzt spricht Annas Mutter
26 Min.Folge vom 27.03.2026
Es war ein Fall der, das ganze Land erschüttert hat: Ein zwölfjähriges Mädchen soll von mehreren jungen Männern vergewaltigt worden sein - monatelang dauert ihr Martyrium. Es kommt zum Prozess, vor Gericht werden die Jugendlichen freigesprochen. Ein Skandal-Urteil, titeln Medien, die heimische Politik reagiert empört. Wie geht es dem Mädchen heute? Darüber hat ihre Mutter jetzt ein Buch geschrieben: Anna - die wahre Geschichte meiner Tochter. BLICKWECHSEL hat ihre Mutter zum Interview getroffen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0