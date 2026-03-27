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BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin

"Das Urteil ist ein Freibrief für die Täter": Jetzt spricht Annas Mutter

ServusTVStaffel 4Folge 8vom 27.03.2026
"Das Urteil ist ein Freibrief für die Täter": Jetzt spricht Annas Mutter

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Folge 8: "Das Urteil ist ein Freibrief für die Täter": Jetzt spricht Annas Mutter

26 Min.Folge vom 27.03.2026

Es war ein Fall der, das ganze Land erschüttert hat: Ein zwölfjähriges Mädchen soll von mehreren jungen Männern vergewaltigt worden sein - monatelang dauert ihr Martyrium. Es kommt zum Prozess, vor Gericht werden die Jugendlichen freigesprochen. Ein Skandal-Urteil, titeln Medien, die heimische Politik reagiert empört. Wie geht es dem Mädchen heute? Darüber hat ihre Mutter jetzt ein Buch geschrieben: Anna - die wahre Geschichte meiner Tochter. BLICKWECHSEL hat ihre Mutter zum Interview getroffen.

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