Blickwechsel Spezial

Trumps Amerika - ein Jahr nach der Wahl

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 06.11.2025
Trumps Amerika - ein Jahr nach der Wahl

Trumps Amerika - ein Jahr nach der WahlJetzt kostenlos streamen

Blickwechsel Spezial

Folge 2: Trumps Amerika - ein Jahr nach der Wahl

48 Min.Folge vom 06.11.2025

Ein Jahr nach der Wiederwahl von Donald Trump: Wo stehen die USA heute? Zwischen wirtschaftlichen Hoffnungen und politischer Spaltung ringt das Land um Orientierung. Abschiebungen, neue Zölle, soziale Spannungen – viele fragen sich, wohin der Kurs führt. Hat Trumps Versprechen eines „Goldenen Zeitalters“ Bestand? Blickwechsel Spezial reist durch ein Amerika, das zwischen Stolz, Zweifel und neuem Selbstbewusstsein steht.

Blickwechsel Spezial
ServusTV
Blickwechsel Spezial

Blickwechsel Spezial

