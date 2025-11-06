Trumps Amerika - ein Jahr nach der WahlJetzt kostenlos streamen
Blickwechsel Spezial
Folge 2: Trumps Amerika - ein Jahr nach der Wahl
48 Min.Folge vom 06.11.2025
Ein Jahr nach der Wiederwahl von Donald Trump: Wo stehen die USA heute? Zwischen wirtschaftlichen Hoffnungen und politischer Spaltung ringt das Land um Orientierung. Abschiebungen, neue Zölle, soziale Spannungen – viele fragen sich, wohin der Kurs führt. Hat Trumps Versprechen eines „Goldenen Zeitalters“ Bestand? Blickwechsel Spezial reist durch ein Amerika, das zwischen Stolz, Zweifel und neuem Selbstbewusstsein steht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Blickwechsel Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0