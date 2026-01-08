Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blickwechsel Spezial

Kulturnomaden - Streit, Macht und Millionen im Salzkammergut

ServusTVStaffel 1Folge 4vom 08.01.2026
Kulturnomaden - Streit, Macht und Millionen im Salzkammergut

Kulturnomaden - Streit, Macht und Millionen im SalzkammergutJetzt kostenlos streamen

Blickwechsel Spezial

Folge 4: Kulturnomaden - Streit, Macht und Millionen im Salzkammergut

45 Min.Folge vom 08.01.2026

Kulturhauptstadt 2024 - die Reportage blickt hinter die Kulissen: Die Sendung beleuchtet ausgewählte Projekte, hinterfragt Entscheidungsprozesse und lässt Künstler, Politiker und Verantwortliche zu Wort kommen. Ein Blick auf Euphorie, Ernüchterung und die Frage, was von der großen Vision "Salzkammergut 2024" und rund 30 Millionen Euro öffentlichen Fördergeldern bleibt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Blickwechsel Spezial
ServusTV
Blickwechsel Spezial

Blickwechsel Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen