Kulturnomaden - Streit, Macht und Millionen im Salzkammergut
Blickwechsel Spezial
Folge 4: Kulturnomaden - Streit, Macht und Millionen im Salzkammergut
45 Min.Folge vom 08.01.2026
Kulturhauptstadt 2024 - die Reportage blickt hinter die Kulissen: Die Sendung beleuchtet ausgewählte Projekte, hinterfragt Entscheidungsprozesse und lässt Künstler, Politiker und Verantwortliche zu Wort kommen. Ein Blick auf Euphorie, Ernüchterung und die Frage, was von der großen Vision "Salzkammergut 2024" und rund 30 Millionen Euro öffentlichen Fördergeldern bleibt.
