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Blickwechsel Spezial

Der Fall Pilnacek: Auf dem Rücken eines Toten

ServusTVStaffel 1Folge 7vom 06.08.2026
Der Fall Pilnacek: Auf dem Rücken eines Toten

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Folge 7: Der Fall Pilnacek: Auf dem Rücken eines Toten

48 Min.Folge vom 06.08.2026

Politshow, Geldmacherei - oder doch ein ungelöster Kriminalfall? Der Tod eines der mächtigsten Beamten der Republik, Christian Pilnacek im Jahr 2023, gibt nach wie vor Rätsel auf. Ein U-Ausschuss soll klären, ob die Ermittlungen rund um seinen Tod politisch beeinflusst wurden. Doch geht es den Politikern um echte Erkenntnisse oder nur um eine Politikshow für ihre eigenen Zwecke?

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