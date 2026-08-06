Der Fall Pilnacek: Auf dem Rücken eines TotenJetzt kostenlos streamen
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Folge 7: Der Fall Pilnacek: Auf dem Rücken eines Toten
48 Min.Folge vom 06.08.2026
Politshow, Geldmacherei - oder doch ein ungelöster Kriminalfall? Der Tod eines der mächtigsten Beamten der Republik, Christian Pilnacek im Jahr 2023, gibt nach wie vor Rätsel auf. Ein U-Ausschuss soll klären, ob die Ermittlungen rund um seinen Tod politisch beeinflusst wurden. Doch geht es den Politikern um echte Erkenntnisse oder nur um eine Politikshow für ihre eigenen Zwecke?
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